Александр Герасимов: «К музыкантам нужен особенный подход»

С 24 августа по 2 сентября на главной площади страны уже в одиннадцатый раз пройдет Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

В преддверии фестиваля художественный руководитель и начальник Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова Александр Петрович Герасимов рассказал «Вечерней Москве» о том, как проходит подготовка к фестивалю.

— Участники Оркестра суворовцев — совсем молодые люди. Несмотря на юный возраст, они ежегодно выступают на Фестивале «Спасская башня» наравне с более опытными музыкантами. Расскажите, как проходит подготовка ребят к выступлению — насколько заранее вы начинаете репетировать?

— Прежде всего, хочу сказать, что Оркестр суворовцев принимает участие в фестивале каждый год, с самого первого мероприятия — для нас это большая гордость и честь, потому что площадка фестиваля позволяет проявить неограниченную творческую фантазию. На этот праздник мы выставляем не оркестр какого-то одного нашего курса, а почти всех воспитанников — в этом году их будет около 180-и человек!

Поскольку фестиваль проходит уже в одиннадцатый раз, для нас подготовка к нему стала неотъемлемой частью учебного процесса. Каждый год на Красной площади разворачивается масштабная творческая деятельность, так что работа по подготовке к будущему выступлению начинается фактически на второй день после завершения предыдущего фестиваля. Сначала концепция рождается в головах наших великолепных дирижеров. Главные «мозговые центры» в этом вопросе — Мельник Михаил Александрович и Черчик Кирилл Олегович — преподаватели по дирижированию, инструментовке и чтению партитур. Но, безусловно, в работу активно включено всё училище, подключены и преподаватели дополнительного образования. В этом году главная идея фестиваля «Офицерский бал» — тут сам Бог велел выстроить отдельные хореографические эпизоды, поэтому отдельно хочу отметить огромную работу нашего хореографа Ксении Крохиной.

Над разработкой музыкального материала трудятся наши преподаватели: Самонин Филипп Олегович, Зобков Евгений Борисович, Семушин Сергей Павлович, Андрюшин Игорь Юрьевич, Ахмедов Расул Рамазанович, Кубышкин Юрий Георгиевич и все остальные педагоги — талантливые и удивительные люди.

— Нужен ли к молодым ребятам особенный подход, или они уже ведут себя как настоящие профессионалы?

— К музыкантам всегда нужен особенный подход (смеется). Должен сказать, что сама атмосфера музыкального училища, где наши суворовцы живут по армейскому распорядку на основе устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, позволяет ребятам работать по-настоящему сосредоточенно. У них нет ненужных искушений, они полностью погружены в процесс обучения. Государство, в лице Министерства обороны РФ , делает все, чтобы наши ученики ни о чем не переживали: заботится о хорошем питании, чистой и красивой форме, удобной кровати — так что от учеников требуется только одно — полная самоотдача при освоении музыкального и другого учебного материала.

— Кто и как попадает в ваш оркестр? Какая музыкальная подготовка должна быть у молодых людей чтобы стать частью оркестра суворовцев?

— Дети, которые поступают в Московское военно-музыкального училище Министерства обороны Российской Федерации учатся четыре года. Поэтому в нашем училище существует четыре отдельных и очень самодостаточных оркестра в составе 50 человек, начиная от флейты и заканчивая тубой — по одному из каждого учебного курса. Для того чтобы поступить в наше учебное заведение надо обладать знаниями и навыками в объеме программы детской музыкальной школы. Все абитуриенты проходят вступительный экзамен по владению музыкальным инструментом. Правила поступления к нам ничем не отличаются от правил поступления в любое другое музыкальное училище. Наша специфика заключается в том, что мы очень внимательно смотрим на состояние здоровья абитуриентов — в процессе учебы ребята испытывают интенсивные нагрузки, и если претендент на поступление имеет слабое здоровье, то он просто не справится с ними. Также дети проходят сложный психологический тест на адаптивность, способность и мотивацию проходить обучение в военном заведении — потому что у нас особенная среда — распорядок дня четко регламентирован и фактически ученики не обладают возможностью распоряжаться собственным временем. Желающих поступить много, но не все могут соответствовать критериям, которые мы предъявляем к обучающимся. При этом нужно понимать, что у нас учатся дети не с Марса и не с Луны — это обычные ребята со всех уголков нашей страны.

— Расскажите о репертуаре оркестра? Ведь военные музыканты в принципе могут сыграть что угодно, от рок-н-ролла до классики. Разучиваете ли вы что-то помимо классических и военных композиций?

— Мы ориентируемся на то, что наши выпускники должны быть по-настоящему всеядными — в хорошем смысле этого слова. Они должны обладать навыками исполнения музыки в разных жанрах. Конечно, костяк обучающей программы зиждится на изучении классического наследия академической музыки. Но помимо этого, мы изучаем и джаз, и эстрадные пьесы, и оркестровые аранжировки популярной музыки. Репертуар оркестра ограничений, по сути, не имеет. Наши дирижеры умудряются делать такие потрясающие аранжировки, что произведения, написанные для инструментального ансамбля, далекого от духовых инструментов, могут звучать в исполнении духового оркестра очень достойно.

— Есть ли что-то, что вы принципиально играть не будете?

— Не бывает запрещенной музыки. Это глупость, попахивающая идеалогизмом, что в принципе в музыкальном искусстве недопустимо. Есть музыка хорошая, а есть плохая. И плохая музыка, какой бы правильной по своему содержанию она не казалась — хорошо звучать не будет никогда. И наоборот, какой бы чуждой или вражеской музыка не выставлялась, если она талантливая, она все равно будет звучать хорошо и будет нравиться.

Музыка — это такая волшебная субстанция, что запретить её нельзя, и приказать ей чтобы она рождалась талантливой не выйдет. Есть музыка, которая отдает дурновкусием — мы стараемся ограждать от нее детей, но не запрещая, а показывая, что она не стоит их усилий на примере других, более талантливых композиций. Ребята обучаются четыре года которые очень быстро пролетают. За это время надо успеть сделать и освоить так много — ведь только наше русское наследие огромно! Успеть поиграть хорошую музыку — это и ста лет может не хватить. Так что мы стараемся объяснить ребятам, что на некачественные композиции не стоит тратить свое время, ведь это самый дорогой ресурс, который у нас есть.

— Чем будете удивлять зрителей Спасской башни в этом году?

— Поскольку идея фестиваля «Спасская башня-2018» — офицерский бал, то на Красной площади будет звучать и незабвенный Штраус, , и Чайковский — один из самых чудесных мелодистов. Вместе с тем, мы исполним и современные композиции: некоторые хиты рок-групп, названия которых я называть не буду, чтобы сохранить интригу. Конечно, будет и танцевальная музыка, от старинной до современной. Мы тесно сотрудничаем с Пансионом воспитанниц Минобороны РФ, которое возглавляет удивительный педагог Лариса Максимова . Очень разносторонняя и одаренная личность, которая прививает своим ученицам хороший вкус в искусстве. Так что у нас есть возможность показать и интересные совместные хореографические отрывки. Мы постараемся в очередной раз удивить наших почитателей, которых мы очень любим и уважаем.

— Оркестр суворовцев — юная музыкальная элита России. Расскажите, какие ценности вы прививаете ребятам?

Прежде всего — трудолюбие. Эта мысль не нова, ее озвучивали многие великие музыканты: талант, или, если хотите, дар Божий — это два процента успеха. Все остальное — это трудолюбие и старание.

В нашем училище ребят ничего не отвлекает — все заботы бытового плана Министерство обороны берет на себя. Наше учебное заведение обладает уникальными преподавательским составом и учебно-материальной базой, чтобы музыкант мог без ограничений заниматься музыкой. Все это вкупе дает возможность молодым людям быстро и качественно развиваться. Так что мальчишки умудряются в сжатые сроки выполнять большой объем работы. Мы этим очень гордимся и бережно относимся к нашим традициям обучения.

— В каком состоянии вообще сейчас находится военная музыка в РФ? Считаете ли вы, что она переживает своеобразное возрождение?

— Да, но этот ренессанс длится уже последние лет пятнадцать. Это подтверждают международные фестивали, на которые наши коллективы выезжали даже во времена железного занавеса. Фестиваль — это всегда возможность посмотреть на себя как бы со стороны, сравнить себя с другими. Участие российских военных духовых оркестров в любом международном форуме очень сильно говорит в пользу наших традиций. Мы всегда отличались от остальных в лучшую сторону. Во–первых, наши музыканты играют огромное количество материала наизусть и для нас это не самоцель, а просто правила хорошего тона. Во-вторых, наши оркестры умеют виртуозно исполнять музыку и при этом гармонично двигаться, что тоже является признаком высокого профессионализма. И, в-третьих, нас отличает широта репертуара. Для русских военных оркестров практически нет неисполнимого материала.

Руководство Минобороны РФ сегодня уделяет огромное внимание творческим коллективам, прекрасно осознавая, что они являются психологическим и душевным стержнем людей, которые выполняют тяжелую ратную работу. Можно с полной ответственностью заявить, что последние 15 лет мы переживаем ренессанс военной духовой музыки, чему, конечно, очень рады.