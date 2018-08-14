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РИАМО разыграет билеты на концерт на ВДНХ
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РИАМО разыграет билеты на концерт на ВДНХ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) предлагает своим подписчикам в соцсетях принять участие в розыгрыше билетов на одну из самых красивых и атмосферных площадок Москвы — «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде».
Звезда российской джазовой сцены Саша Машин 19 августа представит здесь музыку со своего свежеизданного альбома Outsidethebox, и у подписчиков есть шанс выиграть пару билетов на это событие.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на страницу @inmsk в Instagram, поставить лайк соответствующей записи и отметить в комментариях друга, с которым пойдете на фестиваль.
Победителя определят случайным образом 17 августа.
Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные для развития региона новости Москвы.
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