РИАМО разыграет билеты на концерт на ВДНХ

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) предлагает своим подписчикам в соцсетях принять участие в розыгрыше билетов на одну из самых красивых и атмосферных площадок Москвы — «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде».

Звезда российской джазовой сцены Саша Машин 19 августа представит здесь музыку со своего свежеизданного альбома Outsidethebox, и у подписчиков есть шанс выиграть пару билетов на это событие.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на страницу @inmsk в Instagram, поставить лайк соответствующей записи и отметить в комментариях друга, с которым пойдете на фестиваль.

Победителя определят случайным образом 17 августа.

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