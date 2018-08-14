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В Сургуте прошел концерт под открытым небом
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В Сургуте прошел концерт под открытым небом 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
День физкультурника в Сургуте в этом году прошел с размахом. Масштабной частью праздника стал концерт под открытым небом, где впервые собрались 9 известных в округе музыкальных групп.
По словам организатора Фариды Сайфуллиной, такой фестиваль проходит в городе впервые:
«Мы начали обсуждать его еще в начале мая и за несколько месяцев продумали все до мелочей: кто за кем выступает, с какими композициями, какой инструмент с собой удобно взять, а какой нет. Единственное, что не удалось «проработать» — это погоду. Но в мероприятие вложено много сил, задействовано много аппаратуры, а музыканты с шести утра все завозили, настраивали, поэтому решено было все-таки играть. Помню, как несколько лет назад мы выступали на День физкультурника на другой городской площадке, тоже 11 августа, так вот тогда вообще шел снег! Так что погода нам не страшна».
Однако погода, по словам Фариды, все же «насолила» музыкантам. Во время репетиций, по их словам, людей было на порядок больше, чем во время самого концерта, — сообщает ugra-news.
Но несмотря на трудоемкий процесс подготовки и «козни погоды», музыканты выступали бесплатно.
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