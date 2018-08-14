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Земфира о записи нового альбома: как долго это будет длиться, не понимаю
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Земфира о записи нового альбома: как долго это будет длиться, не понимаю 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Рок-певица Земфира в социальных сетях объявила о записи седьмого альбома в своей дискографии.
"Буду писать альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю", — написала Земфира.
Она также вкратце подвела итоги лета, признавшись, что к концертной деятельности пока возвращаться не планирует. «По существу — это было странное, но в то же время отличное лето. Много пищи для размышлений, много эмоций. Поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю», — поделилась певица.
Ранее в июле Земфира сделала резонансное заявление о молодых исполнительницах Монеточке и Земфире, раскритиковав их вокальные способности. Получив масштабный отклик, певица решила устроить беспрецедентный сеанс обратной связи со своими поклонниками, ответив на сотни их вопросов.
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