Хайпанули немножечко: звезды, которые поймали вторую волну популярности

Дмитрий хайпанул, так хайпанул. Можно сказать, что он переквалифицировался из Народного артиста России в начинающего юзера Youtube и набрал новую толпу фанатов. Раньше он был любимцем тех, кому за 40, а вот после неожиданного дуэта с Юрием Хованским певца даже позвал на свое шоу Юрий Дудь

Сейчас песни Маликова обрели новую жизнь, так что даже совсем юные поклонники артиста теперь переслушивают «Звезду мою далекую» и «Черный дрозд и белый аист».

После победы на «Фабрике звезд-2» певицы как будто и след простыл: ни песен, ни концертов. Однако 2012 и 2013 годы стали для Полины судьбоносными, причем в хорошем смысле этого слова. А стоило всего лишь выбрать другого продюсера да имидж сменить.

В эти годы певица активно выпускала новые песни, клипы, побеждала во многих музыкальных премиях, а за продуктивную творческую работу (и не только) ее взяли на «Евровидение-2015», после которого она снова появилась на центральных каналах.

Группа «Время и стекло»

Украинская поп-группа образовалась в 2010 году. А ее продюсер, если вы не знали, Алексей Потапенко — Потап из дуэта «Потап и Настя». Через год после основания коллектив пропал с радаров российских музыкальных чартов и каналов. Да и сами ребята особо не заморачивались, ведь их творчество было расчитано в основном был на украинскую публику.

В 2015 году после сингла «Имя 505» группа долгое время возглавляла многие российские чарты. Ну и, как говорится, «раз в год и палка стреляет», ведь другие треки со странными названиями («Песня 404», «Ритм 122» и «Опасно 220») уже не так сильно крутились в головах у слушателей.

Натали

До недавнего времени Натали считали звездой одного хита. Успех пришел к ней после выхода песни «Ветер с моря дул» в 1997 году. Никто и подумать не мог, что спустя 16 лет она снова сможет исполнить что-то танцевальное и вполне современное.

В этом Натали может смело сказать спасибо одной неизвестной женщине, которая прислала певице письмо с текстом песни «О Боже, какой мужчина!» на электронную почту. Так что, мир не без добрых людей.

Feduk

Ну и на десерт — Федор Инсаров. Теперь его, почти как Олю Бузову, знает каждый. Однако раньше фанатами рэп-исполнителями были лишь парни, которые играли в футбольчик в «коробке».

И то самое «Розовое вино», которое стало хитом прошлого лета, открыло для Феди двери в тусовку российского шоу-бизнеса. Впереди у артиста выпуск нового альбома и грандиозный тур по городам, поэтому желаем ему собраться с силами и качнуть как следует.