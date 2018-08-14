В детском лагере под Новгородом запретили песни Бузовой, Монеточки и Тимати 

В детском лагере «Олимпиец» под Новгородом запретили песни Ольги Бузовой, Монеточки, Тимати, Фараона и Филиппа Киркорова, а также других исполнителей, в композиции которых встречаются слова «дуть», «курим», «пьяный», «грязный», «рэп» и «умалишённый». Фотография чёрного списка исполнителей появилась в соцсетях. Как пишут интернет-СМИ, начальник лагеря Лариса Судиловская пояснила журналистам, что в «Олимпийце» дети сами заказывают музыку, под которую хотят танцевать, но воспитатели контролируют этот процесс, поскольку учреждение не только оздоровительное, но и образовательное.