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В детском лагере под Новгородом запретили песни Бузовой, Монеточки и Тимати
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В детском лагере под Новгородом запретили песни Бузовой, Монеточки и Тимати 

Авторадио 44 минуты назад
Фото: Фонтанка.Ру
В детском лагере «Олимпиец» под Новгородом запретили песни Ольги Бузовой, Монеточки, Тимати, Фараона и Филиппа Киркорова, а также других исполнителей, в композиции которых встречаются слова «дуть», «курим», «пьяный», «грязный», «рэп» и «умалишённый». Фотография чёрного списка исполнителей появилась в соцсетях. Как пишут интернет-СМИ, начальник лагеря Лариса Судиловская пояснила журналистам, что в «Олимпийце» дети сами заказывают музыку, под которую хотят танцевать, но воспитатели контролируют этот процесс, поскольку учреждение не только оздоровительное, но и образовательное.
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