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Крик души Верки Сердючки
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«Меня боятся приглашать в Россию!»: крик души Верки Сердючки 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Андрей Данилко, воплотивший на сцене легенадарную Верку Сердючку, отправляется в прощальный тур. По его словам, это дань благодарности всем людям, которые столько лет обожали проводницу со звездой во лбу.
Концерты Андрея пройдут в Германии, Израиле, Америке — там, где живут выходцы из бывшего Советского Союза, которым понятен феномен Сердючки. "Ведь все, как Верка, жарили картошку, заливали ее яйцами, пили водку, просыпались, непонятно с кем, — считает Данилко. — Но западной публике мы не можем объяснить, кто она такая".
А вот в нашей стране увидеть зажигательную проводницу, увы, не получится — в последний раз Андрей выступал здесь в 2013-м. "Я бы очень хотел выступить в России, и мне, собственно, ничего не мешает, — признался Данилко. — Но сложилась такая ситуация, когда многие нас просто боятся звать. Да и дорого приглашать Сердючку с коллективом".
В материальном плане Андрей живет гораздо лучше многих своих соотечественников на Украине. "Но все, что я имею сегодня, заработано намного раньше, — пояснил артист. — Просто по природе своей я не транжира и смог кое-что скопить. Сегодня мой основной доход — частные концерты для очень богатых людей. Чаще всего они гуляют в Швейцарии, и мне это выгодно –нейтральная территория, нет примеси политики. Когда выступаю перед ними, то ставлю своей сверхзадачей не рассмешить их, а превратить в детей, чтобы сняли пиджаки и танцевали. Все ж не из династии Романовых, а вышли из СССР, поэтому помнят и спортивные штаны, и пионерский лагерь, и запах пасты "Поморин". Иногда на этих корпоративах я попадаю в интересный список выступающих — Кэти Перри, "Рамштайн".. А потом мне олигархи говорят: "Зачем мы заказали этот "Рамштайн"? Так загрузило! Лучше бы еще раз тебе заплатили!"
Данилко не любит шумихи вокруг своего имени, скромный от природы, он стесняется быть в центре внимания. "В детстве я жил на улице Розы Люксембург в Полтаве… Сегодня она как-то иначе называется, на Украине все переименовали, так что я не понимаю, где теперь живу. Слава Богу, сейчас у меня квартира на Крещатике, его уже не переименуют…Так вот, напротив меня на этой улице Розы Люксембург жил епископ. Я видел огромный забор, которым окружен его дом, и хотел оказаться в такой же ситуации, чтобы меня никто не видел, никто не тревожил", — цитирует артиста газета "Мир новостей".
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