Музыкальный театр Чихачева откроет новый театральный сезон в сентябре

Новый театральный сезон Московский музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева откроет 27 сентября. Как сообщили в администрации театра, открытие состоится на обновленной сцене театра в Рязанском районе.

— Мы ждем наших зрителей на открытии нового театрального сезона, которое пройдет 27 сентября в 19 часов на родной сцене театра. Состоится гала-концерт в исполнении труппы и симфонического оркестра театра, — отметил представитель культурного учреждения.

Напомним, что в сентябре этого года театр получит обновленное здание с двумя залами — большим и малым. В большом зале на 479 мест оборудована сцена с настоящей оркестровой ямой.

Адрес театра: 1-я Новокузьминская улица, дом 1.