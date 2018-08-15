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Музыкальный театр Чихачева откроет новый театральный сезон в сентябре
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Музыкальный театр Чихачева откроет новый театральный сезон в сентябре 

Префектура Юго-Восточного административного округа 4 часа назад
Фото: Капотнинский меридиан
Новый театральный сезон Московский музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева откроет 27 сентября. Как сообщили в администрации театра, открытие состоится на обновленной сцене театра в Рязанском районе.
— Мы ждем наших зрителей на открытии нового театрального сезона, которое пройдет 27 сентября в 19 часов на родной сцене театра. Состоится гала-концерт в исполнении труппы и симфонического оркестра театра, — отметил представитель культурного учреждения.
Напомним, что в сентябре этого года театр получит обновленное здание с двумя залами — большим и малым. В большом зале на 479 мест оборудована сцена с настоящей оркестровой ямой.
Адрес театра: 1-я Новокузьминская улица, дом 1.
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