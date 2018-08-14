«СимфоРокПарк» в Омске может стать последним

18 августа в Омске пройдет третий музыкальный фестиваль под открытым небом — «СимфоРокПарк». Планируется, что в нем примут участие более семи тысяч человек. Не исключено, что нынешний фестиваль станет последним. О программе уже третьего в этом году фестиваля музыки под открытым небом его организаторы рассказали сегодня, 14 августа, на пресс-конференции, посвященной «СимфоРокПарку», на котором 18 августа выступят омские и московские музыканты, а также гости из Екатеринбурга. По традиции в парке на Королева, где пройдет open air, будут работать интерактивные площадки и фудкорты. Отметим, в прошлом году именно «СимфоРокПарк» собрал большее количество зрителей — тогда 1 сентября в парк пришли пять тысяч человек. В этом году организаторы ожидают не менее семи тысяч гостей.

— Этим мероприятием мы завершаем летний сезон и надеемся, что третий парк будет самый лучший, и не в плане музыки. Я говорю о световом шоу — будет больше света и спецэффектов, усилен визуальный эффект, к тому же темнеет сейчас раньше, — рассказала директор Омской филармонии Ирина Лапшина . — Отличаться он будет и по программе. Мы назвали не просто рок, а «СимфоРок». В прошлом году многие опасались, как нам удастся соединить эти два направления, но опасались зря. Мы ждем хорошей погоды, так как нам всегда везло с ней, а еще ждем большое количество гостей, особенно молодежи.

В парке на Королева в этот день установят две сцены — основную и альтернативную. Хедлайнером фестиваля станет ученик Мстислава Ростроповича Денис Шаповалов . Он даст концерт на электровиолончели вместе со своей группой, а после выступит вместе с Омским академическим симфоническим оркестром.

Другой концептуальной площадкой станет «Клуб 27» — так называют объединение музыкантов, оказавших влияние на мировой рок и ушедших на пике карьеры, в 27 лет. Здесь планируется проведение тематической выставки, лекций и шуточного перформанса. С помощью пазлов гости смогут составить портреты известных рокеров.

Музыкальную программу мероприятия составят как русские рок-хиты, так и зарубежные. Будут звучать песни Егора Летова , причем некоторые из них даже визуализируют. Также услышат омичи и музыку Сергея Прокофьева , который 50 лет назад заложил основу этого музыкального направления.

Вместе с Денисом Шаповаловым омский оркестр отыграет программу «Рок-вариации на тему рококо». Пару новых номеров, по словам организаторов, прозвучат из их будущего нового проекта, посвященного группе Pink Floyd. Планируется, что совместный проект музыканты представят омской публике в следующем году.

— В афише этого выступления нет, но я пригласил выступить на «СимфоРокПарк» на пару номеров солистку Омской филармонии Веронику Бартеньеву. Она исполнит, в том числе, хиты группы Rammstein, — рассказал художественный руководитель и главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев

Получил поддержку рок-фестиваль от байкеров и военных. В парке установят танк, и каждый желающий сможет принять участие в его преображении. Вместе с известным омским граффитчиком Маратом Абишевым омичи разукрасят танк.

Сразу же после окончания третьего парка радовавшие все лето своими выступлениями омские музыканты уйдут в отпуск. Открытие нового сезона в Омской филармонии запланировано на 27 сентября.

В следующем году также планируется проведение музыкальных опен-эйров под открытым небом, однако не исключено, что «чтобы не надоесть омичам», организуют только одно мероприятие. Хотя, может, и вовсе будет сделан перерыв.

— В следующем году может быть только один парк. Это нереально большая нагрузка на коллективы. Физически сложно все три проекта каждое лето проводить, — говорит Ирина Лапшина. — А потом, знаете, как бы не надоесть омичам. Будут говорить «Опять там филармония носится, что-то играет». Может, надо сделать так, чтобы соскучились, подождали? Доживем до следующего лета. Начнем думать после Нового года, и в любом случае мы готовим мероприятия в течение года. Загадывать не будем, но, может, придется сделать какой-то перерыв. Хотя не исключено, что нас забросают письмами, и скажут, что пока не проведем все мероприятия, в отпуск не уйдем. Нужно понимать, что это большая нагрузка на музыкантов, и организация таких мероприятий требует больших сил и затрат.

Ознакомиться с подробной программой «СимфоРокПарка» можно здесь.