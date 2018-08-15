Ники Минаж выпустила новый клип 

Американская рэп-принцесса представила новый клип на сингл «Ganja Burn», вошедший в ее четвертый студийный альбом «Queen». Ответственным за съемки атмосферной видео-истории в жанре эпической саги выступил дуэт фэшн-фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пиггота.
В клипе Ники предстает в образе сексапильной воительницы, возвращающей себе силу и власть после предательства друга.
Напомним, релиз «Queen» состоялся 10 августа 2018 года. В записи альбома принимали участие Lil Wayne, Эминем, Ариана Гранде и The Weeknd. Фото, украшающее обложку пластинки, также сделали Мерт Алас и Маркус Пиготт.