Певец и музыкант Дельфин подарит жителям Уфы новый альбом

В большом туре по России 23 сентября певец и музыкант Дельфин выступит с презентацией нового альбома в столице Башкирии. Об этом сообщил организатор концерта.

23 сентября певец и музыкант Дельфин представит уфимцам свой новый альбом — «442», который рождался целый год. Публика других городов, уже услышавшая новые песни, восприняла его неоднозначно: одни назвали новой страницей творчества, другие — полной противоположностью предыдущим работам.

Творчество Андрея Лысикова (Дельфин) отмечено молодежной наградой «Триумф» в категории «Поэтический гений», музыкальными призами Rock Alternative Music Prize, ZD-Awards, «Степной Волк» и другими престижными наградами.

Концерт состоится в 19.00 в Music Hall 27 (ул. Кирова, 27)