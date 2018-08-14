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Певец и музыкант Дельфин подарит жителям Уфы новый альбом
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Певец и музыкант Дельфин подарит жителям Уфы новый альбом 

АиФ-Уфа 25 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В большом туре по России 23 сентября певец и музыкант Дельфин выступит с презентацией нового альбома в столице Башкирии. Об этом сообщил организатор концерта.
23 сентября певец и музыкант Дельфин представит уфимцам свой новый альбом — «442», который рождался целый год. Публика других городов, уже услышавшая новые песни, восприняла его неоднозначно: одни назвали новой страницей творчества, другие — полной противоположностью предыдущим работам.
Творчество Андрея Лысикова (Дельфин) отмечено молодежной наградой «Триумф» в категории «Поэтический гений», музыкальными призами Rock Alternative Music Prize, ZD-Awards, «Степной Волк» и другими престижными наградами.
Концерт состоится в 19.00 в Music Hall 27 (ул. Кирова, 27)
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