Градского — в наставники. Певицу из Северной Осетии увидит вся страна

Свой возраст Анна Хачатуровна не скрывает, ей — 65. И она отлично подходит для нового формата суперпроекта «Голос». Известной исполнительнице джазовых и блюзовых композиций, зажигательного латино, романсов, эстрадной музыки уже давно пора на большую сцену. И вот такой замечательный случай.

В эфире — песня кучера

«Мы отправили записи на канал, и тут звонок: приезжайте на прослушивание. Приехали в Останкино, там сам Юрий Аксюта в жюри. Конечно, я волновалась: выбрала для исполнения «Simmetime» Эллы Фицджеральд . Надо было спеть а капелла. Аксюта мне: «Вы не волнуйтесь, У вас всё хорошо получается», — вспоминает Анна.

Вечером ей позвонили и сказали, что она подходит для конкурса. Вскоре Албегову вызвали на запись уже с оркестром «Фонограф» Сергея Жилина . Она хотела латино или еще что-то спеть, а ей: «Хорошо, хорошо, а что вы еще можете?».

Вот тут и вспомнился старинный романс кучера Сержа Апполинарьевича «А лошади не хочут», который выделяется из репертуара и пользуется популярностью на концертах певицы. С первых нот организаторы захлопали, стали Анну на телефоны снимать. Вот этот романс и будет звучать на слепых прослушиваниях.

— Вас не пугают спины наставников?

— Нет, не очень. Там же будет публика. Вот для нее и буду петь.

— Кого бы хотели в наставники?

— Градского. Хотя Билана тоже очень люблю. Но пока не знаю, кто будет. Их имена держат в секрете.

Совсем скоро все карты будут раскрыты. Запись пройдет в середине августа, а на телевизионный экран «Голос» выйдет в сентябре.

За Анну будет болеть весь Кавказ. Ей приходят слова поддержки из разных республик. Анна Хачатуровна признается, что поддержка очень важна, но то, что она на «Голосе» для нее уже победа.

Благословила Роза Тельман

Когда-то маленькая девочка Аня Бадалян (Албегова — фамилия мужа), дочь военнослужащего Советской армии Хачатура Бадаляна , на одном из концертов в военной части Германии исполнила колыбельную Светланы из «Гусарской баллады». Тогда родителям стали говорить, что девочка талантлива и ее надо учить музыке. Мама купила пианино «WilhelmMenzel» у пожилой фрау, на котором когда-то играл ее сын, погибший в Великой Отечественной войне. А благословила девочку на долгую творческую жизнь Роза Тельман, жена немецкого патриота Эрнста Тельмана.

«Окончила школу я в Германии, недалеко от Берлина, — рассказывает Анна. — Папа предлагал поступать в Берлинский университет, а я рвалась в Советский Союз. В Орджоникидзе отец служил, там была наша квартира, хотя родилась я в Баку».

Девушка вернулась в Орджоникидзе (ныне Владикавказ), подала документы в училище искусств. На вокальное отделение не прошла, требовались мужские голоса, предложили на дирижерско-хоровое. Однокурсником Анны был ныне всемирно известный дирижер Валерий Гергиев , а тогда, по ее словам, добрый, отзывчивый молодой человек, который, как и она, был увлечён теннисом.

Жизнь бросала Анну в разные стороны, но музыке она не изменяла. Три года проработала в Алагирской музыкальной школе, потом в системе профтехобразования, в хоровой капелле Агунды Кокойты. Долгое время пела в церковном хоре православной церкви во Владикавказе. Довелось даже регентом побывать. Обучала вокалу учеников, которые успешно поступали в консерватории различных российских городов. Видимо, любовь к музыке передала и своим близким родственникам. Дочь Диана Албегова — солистка филиала Мариинского театра в Северной Осетии, племянник Хачатур Бадалян — известный тенор, выступает на лучших мировых площадках.