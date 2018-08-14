В Белгороде на День знаний выступит группа MBand

1 сентября на площади около спортивного комплекса Светланы Хоркиной пройдет концерт популярной среди молодежи группы. Это часть праздничной программы, которую подготовили в НИУ «БелГУ».

Празднования традиционно начнутся с молебна в храме-часовне Святой Евгении. Затем пройдёт шествие членов ученого совета и студентов-выпускников. Торжественная линейка состоится на Университетской площади перед главным корпусом вуза. Здесь же будет работать ярмарка студенческих объединений. Возле молодежно-культурного центра все желающие могут поучаствовать в мастер-классах по интеллектуальным видам спорта.

С 17 часов на площади около УСК Светланы Хоркиной начнется развлекательная программа — анимационный сектор и спортивная площадка. Для зрителей подготовили шоу гигантских мыльных пузырей, интерактив с роботом с искусственным интеллектом, фотозоны и многое другое. С 18:30 сцене начнут выступать творческие коллективы университета. Группа MBand выступит в 20 часов. Завершится праздник обращением ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина к студентам и праздничным фейерверком.

Текст: Екатерина Лобановская.

По материалам FONAR.TV.