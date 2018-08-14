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В Белгороде на День знаний выступит группа MBand
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В Белгороде на День знаний выступит группа MBand 

Собака.ru 52 минуты назад
Фото: Собака.ru
1 сентября на площади около спортивного комплекса Светланы Хоркиной пройдет концерт популярной среди молодежи группы. Это часть праздничной программы, которую подготовили в НИУ «БелГУ».
Празднования традиционно начнутся с молебна в храме-часовне Святой Евгении. Затем пройдёт шествие членов ученого совета и студентов-выпускников. Торжественная линейка состоится на Университетской площади перед главным корпусом вуза. Здесь же будет работать ярмарка студенческих объединений. Возле молодежно-культурного центра все желающие могут поучаствовать в мастер-классах по интеллектуальным видам спорта.
С 17 часов на площади около УСК Светланы Хоркиной начнется развлекательная программа — анимационный сектор и спортивная площадка. Для зрителей подготовили шоу гигантских мыльных пузырей, интерактив с роботом с искусственным интеллектом, фотозоны и многое другое. С 18:30 сцене начнут выступать творческие коллективы университета. Группа MBand выступит в 20 часов. Завершится праздник обращением ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина к студентам и праздничным фейерверком.
Текст: Екатерина Лобановская.
По материалам FONAR.TV.
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