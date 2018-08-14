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Группа «Би-2» выпустила фильм о собственном рок-фестивале
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Группа «Би-2» выпустила фильм о собственном рок-фестивале 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Участники рок-группы «Би-2» представили 30-минутный фильм о первом собственном музыкальном фестивале в белорусском городе Бобруйск. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе группы.
"Би-2 FEST. Made in Бобруйск" рассказывает о семичасовом бесплатном фестивале на открытом воздухе, где 6 июля выступили белорусская группа «Солнечная сторона», российский коллектив «Сети», а также группы Brainstorm из Латвии, Midnight Faces из США и сами «Би-2» с шоу «Горизонт событий».
"Такого количества гостей Бобруйск еще не видел — услышать и увидеть участников фестиваля … [собрались] 120 тыс. человек", — сказали в пресс-службе «Би-2».
Группа «Би-2» была основана в 1988 году в Бобруйске. Активная деятельность коллектива началась после переезда Шуры и Левы в Россию в 1999 году. На счету коллектива десять номерных альбомов, последний из которых — «Горизонт событий» — вышел в свет в сентябре 2017 года. Песни группы не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, «Золотой граммофон», «Чартова дюжина» и награды музыкальных каналов «Муз-ТВ», Ru.tv.
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