Салават: «Петь на сцене с супругой? Никогда!»

Август — особенное время для Салавата Фатхетдинова. Каждый год в это время певец устраивает в Казани сольные концерты. Они идут с огромным успехом вот уже 30 лет.

«Жена — это работа»

В «сольниках» Салавата будет небольшой перерыв. Он на один день превратится в строгого судью — председателя жюри международного телеконкурса молодых исполнителей «Татар моны-2018». «Этот конкурс не бизнес-проект, — говорит Салават. — Он создавался, чтобы решать проблемы татарской эстрады, развивать и пропагандировать народное искусство».

Интересная деталь — «Татар моны» не только открывает таланты, но и помогает найти личное счастье молодым артистам. За 10 лет на конкурсе сложилось восемь семей. У певцов Азата и Алины Каримовых недавно родилась дочь.

На юбилейном гала-концерте 20 августа выступят все семейные пары, родившиеся во время конкурса «Татар моны». Музыкальное образование есть и у супруги Салавата Фатхетдинова Лейсан. Она тоже певица. Известно, что Салават и Лейсан знакомы с детства, выросли в одном селе в Башкортостане.

Однако на сцену со своей женой Салават не выходит. «5 августа мы отметили 31 год со дня свадьбы, — говорит певец. — Именно столько лет она работает моей женой. И очень удачно! У нас с первого дня совместной жизни было чётко определено, кто чем должен заниматься. Ни она, ни я не хотим ничего менять».

И своих студенток профессор Казанского института культуры Фатхетдинов настраивает прежде всего на создание семьи. «Ваша задача — удачно выйти замуж, — говорит он. — Быть артисткой, найти себя среди множества певцов — очень тяжело… Когда я первый раз услышал, как поёт Алина Прокофьева, был в шоке. Думал, она станет первым голосом нашей эстрады. Но Алина решила вначале выйти замуж. Молодец!»

«Недоволен всегда»

К учёбе за деньги, продвижению артистов с помощью спонсоров артист относится критически. «С одними деньгами далеко не уйдёшь, — уверен Салават. — Есть такие наглые люди с деньгами — мол, учите меня! Но талант купить невозможно. Он или есть, или его нет. Преподаватель может улучшить певческие возможности своего ученика лишь на 20%. Если у человека нет данных, я сразу же прямо и честно говорю ему об этом. Но никого не обижаю, никого не унижаю».

Отдыхать певец не любит. Считает, что, если не поёт даже три дня, это плохо для его голоса. «Считаю, тем, кто приходит на мой концерт, когда я после отдыха, не повезло! — смеётся Салават. — Садится голос, выходишь из колеи». Он часть вспоминает своего учителя мэтра татарской эстрады Ильхама Шакирова: «Если не хочешь сорвать голос, никогда не смейся громко. Истерический смех — самое опасное для певца».

«К сожалению, сегодня забывают даже таких звезд как Ильхам Шакиров (завершил карьеру в 2010 году — Прим. авт.), — Кто из СМИ последние годы писал, в каком состоянии этот певец сейчас? Почему почести человеку принято воздавать только тогда, когда он умер? Человека надо любить, когда он есть».

Певец шутит, что до сих пор не знает, где он больше нужен: в спорте или в культуре. «Скорее всего, в культуре, — улыбается он. — Но спорт — это моя вторая жизнь. Я бывший спортсмен (мастер спорта международного класса по автоспорту — Ред.). Сейчас мой сын занимается спортом. Бывает, я и им не доволен. Впрочем, я и собой не доволен всегда… ».