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Житель Лобни стал участником шоу «Голос. 60+»
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Житель Лобни стал участником шоу «Голос. 60+» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Пенсионеру удалось пройти этап предварительных прослушиваний.
Житель Подмосковья Владимир Губанов рассказал о том, как решил принять участие в телевизионном шоу.
— Когда увидел объявление, подал туда заявку, отослал фонограммы и видео. Потом редакторы вызвали меня на кастинг, там я пел две песни: «Синюю вечность» Муслима Магомаева и «Вдоль по улице метелица метет», — рассказал он в эфире «Радио 1».
Владимир Губанов отметил, что на шоу приехали не только россияне — были конкурсанты из Германии, Бельгии, Израиля.
Он добавил, что музыкой занимается уже на протяжении 45 лет. Сначала играл на гитаре, потом запел и начал выступать в филармонии.
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