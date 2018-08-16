Житель Лобни стал участником шоу «Голос. 60+»

Пенсионеру удалось пройти этап предварительных прослушиваний.

Житель Подмосковья Владимир Губанов рассказал о том, как решил принять участие в телевизионном шоу.

— Когда увидел объявление, подал туда заявку, отослал фонограммы и видео. Потом редакторы вызвали меня на кастинг, там я пел две песни: «Синюю вечность» Муслима Магомаева и «Вдоль по улице метелица метет», — рассказал он в эфире «Радио 1».

Владимир Губанов отметил, что на шоу приехали не только россияне — были конкурсанты из Германии, Бельгии, Израиля.

Он добавил, что музыкой занимается уже на протяжении 45 лет. Сначала играл на гитаре, потом запел и начал выступать в филармонии.