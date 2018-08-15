Музыкальный концерт состоится в Доме-музее Антона Чехова

Музыкальный вечер проведут 22 августа в Доме-музее Антона Чехова

Известно, что именной с этой датой связана развязка пьесы «Вишневый сад». Концерт проведут в рамках цикла мероприятий «Музыка в доме Чеховых», сообщили на официальном сайте учреждения.

Добавим, что посетить концерт можно в 19:00 по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 6.