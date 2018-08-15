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Музыкальный концерт состоится в Доме-музее Антона Чехова
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Музыкальный концерт состоится в Доме-музее Антона Чехова 

Управа Пресненского района города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Музыкальный вечер проведут 22 августа в Доме-музее Антона Чехова.
Известно, что именной с этой датой связана развязка пьесы «Вишневый сад». Концерт проведут в рамках цикла мероприятий «Музыка в доме Чеховых», сообщили на официальном сайте учреждения.
Гости вечера будут иметь возможность услышать классические произведения Сергея Рахманинова, Ференца Листа и Мориса Равеля в в исполнении выпускников Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, пианистов Константина Хачикяна и Георгия Соколова.
Добавим, что посетить концерт можно в 19:00 по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 6.
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