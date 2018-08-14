«Харизма»: фильм о рэперах Miyagi & Эндшпиль появился в сети

ЦХИНВАЛ, 14 авг — Sputnik . Документальная лента о музыкантах из Владикавказа Miyagi & Эндшпиле появилась в открытом доступе. Об этом стало известно на официальной странице рэперов на видео-хостинге YouTube.

О выходе фильма рассказал на своей странице в соцсети Instagram и сам Эндшпиль.

"У нас получилось. Слово за вами, друзья. Постарайтесь полностью погрузиться в атмосферу, которую мы постарались вам передать. Много говорить не буду, надеюсь вы сами все поймете", — написал исполнитель.

Картина снята молодым режиссером Аслутаном Сеитовым — она рассказывает об успехе молодых музыкантов и развитии их творчества. Менее чем за сутки документальный фильм набрал более 120 тысяч просмотров.

Недавно Miyagi & Эндшпиль после длительного перерыва выпустили новый альбом под названием «Hajime 3», в который вошли девять композиций.