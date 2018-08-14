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«Харизма»: фильм о рэперах Miyagi & Эндшпиль появился в сети
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«Харизма»: фильм о рэперах Miyagi & Эндшпиль появился в сети 

Sputnik Южная Осетия 3 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 14 авг — Sputnik. Документальная лента о музыкантах из Владикавказа Miyagi & Эндшпиле появилась в открытом доступе. Об этом стало известно на официальной странице рэперов на видео-хостинге YouTube.
О выходе фильма рассказал на своей странице в соцсети Instagram и сам Эндшпиль.
"У нас получилось. Слово за вами, друзья. Постарайтесь полностью погрузиться в атмосферу, которую мы постарались вам передать. Много говорить не буду, надеюсь вы сами все поймете", — написал исполнитель.
Картина снята молодым режиссером Аслутаном Сеитовым — она рассказывает об успехе молодых музыкантов и развитии их творчества. Менее чем за сутки документальный фильм набрал более 120 тысяч просмотров.
Недавно Miyagi & Эндшпиль после длительного перерыва выпустили новый альбом под названием «Hajime 3», в который вошли девять композиций.
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