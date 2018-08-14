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«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
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«Highway to Hell» одновременно сыграли 457 гитаристов 

Рамблер 2 часа назад
В Сиднее установлен новый мировой рекорд по синхронному исполнению одной и той же мелодии. В Австралии участники музыкального фестиваля сыграли песню "Highway to hell".
Композицию исполнили одновременно 457 музыкантов. Они одновременно сыграли на электрогитарах свою партию. А ритм им задавала местная рок-группа The Choirboys, которая в тот момент играла на сцене.
В любопытном флешмобе приняли участие не только взрослые мужчины, а также женщины и дети.
Все деньги от оригинального выступления пошли в пользу фонда Australian Childrenʼs Music Foundation, который занимается музыкальным образованием детей из неблагополучных семей.
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