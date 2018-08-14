«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов

«Highway to Hell» одновременно сыграли 457 гитаристов

В Сиднее установлен новый мировой рекорд по синхронному исполнению одной и той же мелодии. В Австралии участники музыкального фестиваля сыграли песню "Highway to hell".

Композицию исполнили одновременно 457 музыкантов. Они одновременно сыграли на электрогитарах свою партию. А ритм им задавала местная рок-группа The Choirboys, которая в тот момент играла на сцене.

В любопытном флешмобе приняли участие не только взрослые мужчины, а также женщины и дети.

Все деньги от оригинального выступления пошли в пользу фонда Australian Childrenʼs Music Foundation, который занимается музыкальным образованием детей из неблагополучных семей.