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18 августа в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» пройдет праздник «Три Спаса»
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18 августа в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» пройдет праздник «Три Спаса» 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
Подготовлена большая и разнообразная программа в духе народных традиций. Гости музея смогут присутствовать на освящении яблок и угоститься ими.
Для любителей музыки, организаторы приготовили познавательный концерт-лекцию «Русские народные инструменты. История и возможности». Музыканты сыграют древнерусскую музыку, обработку народных мелодий и оригинальные авторские сочинения.
Пройдут интересные мастер-классы: «Отжим масла из орехов по старинному рецепту», «В гостях у хлебного ангела», «Секреты старинных рецептов варенья». В этот день можно увидеть работу гончара и изготовить кувшин, или горшок для меда.
Удивит зрителей выступление артистов оригинального жанра, а также порадует музыкально-танцевальная программа с коллективом «Матрёна-Арт» и выступлениевокального ансамбля «Эстетик-Band».
В этот день будут открыты все музейные экспозиции, так как главный дом писателя находится на реставрации, будет работать выставка «Дорогой, многоуважаемый… Дом!», где воссозданы все интерьеры дома, и концентрированном виде представлено его предметное наполнение. Пройдут экскурсии во флигеле «Чайка», «Амбулатории» и «Бане».
Веселые спектакли представит Мелиховский театр «Чеховская студия».
Приезжайте в музей погулять по аллеям, насладиться прекрасными пейзажами, потанцевать, послушать красивую музыку и научиться старинным ремёслам.
Начало мероприятия в 12.00.
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