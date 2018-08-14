18 августа в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» пройдет праздник «Три Спаса»

Подготовлена большая и разнообразная программа в духе народных традиций. Гости музея смогут присутствовать на освящении яблок и угоститься ими.

Для любителей музыки, организаторы приготовили познавательный концерт-лекцию «Русские народные инструменты. История и возможности». Музыканты сыграют древнерусскую музыку, обработку народных мелодий и оригинальные авторские сочинения.

Пройдут интересные мастер-классы: «Отжим масла из орехов по старинному рецепту», «В гостях у хлебного ангела», «Секреты старинных рецептов варенья». В этот день можно увидеть работу гончара и изготовить кувшин, или горшок для меда.

Удивит зрителей выступление артистов оригинального жанра, а также порадует музыкально-танцевальная программа с коллективом «Матрёна-Арт» и выступлениевокального ансамбля «Эстетик-Band».

В этот день будут открыты все музейные экспозиции, так как главный дом писателя находится на реставрации, будет работать выставка «Дорогой, многоуважаемый… Дом!», где воссозданы все интерьеры дома, и концентрированном виде представлено его предметное наполнение. Пройдут экскурсии во флигеле «Чайка», «Амбулатории» и «Бане».

Веселые спектакли представит Мелиховский театр «Чеховская студия».

Приезжайте в музей погулять по аллеям, насладиться прекрасными пейзажами, потанцевать, послушать красивую музыку и научиться старинным ремёслам.

Начало мероприятия в 12.00.