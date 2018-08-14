Первый канал проводит кастинг на новое шоу «Голос 60+»

«Голос» — это суперпроект, который помогает талантливым музыкантам влюбить в себя миллионы зрителей. В новом шоу такой шанс получат вокалисты в возрасте за 60, сообщается на официальном сайте Первого канала.

После неоспоримого успеха «Голос. Дети», руководство канала решилось на новый формат. На данный момент участники проходят конкурсный отбор и активно доказывают, что музыкальный талант пробьет себе дорогу в любом возрасте.

Отметим, что шоу придумано не в России, а адаптировано с голланской передачи The Voice Senior, в которой также выступают пожилые люди. Помимо России формат купили Германия, Бельгия и Испания.

Татьяна Новаковская, участница кастинга шоу «Голос 60+» в общении с корреспондентом Первого канала, признается что из современной музыки любит группу Нервы и репера Мота, а вот возраст не разглашает, но подчеркивает, что «немного за 60 плюс».

А вот участник кастинга Борис Фокин без стеснений признается, что ему 62 и для жюри он приготовил песню «Есть только миг». Сообщается, что в эфир проект выйдет этой осенью, а вот имена наставников пока держатся в секрете от зрителей и участников.