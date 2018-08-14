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Август под музыку июля 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
16 августа пассажиры метро смогут услышать выступление дуэта «Июль».
Вокалистка Юлия Нагаева и гитарист Илья Литвинов — участники проекта «Музыка в Метро». В четверг они будут выступать с 12:00 до 14:00 на верхней площадке перехода между станциями «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линий. Зрители смогут оценить оригинальный стиль музыкантов, который они назвали «татарская музыка в джазе».
Юлия — выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, которую окончила с отличием. А Илья получил образование в Днепропетровском музыкальном училище имени Глинки. Молодые люди признались, что были рады возможности стать участниками проекта, потому что очень любят музыку, а площадку для выступлений найти сложно. Ребята рады, что, играя в метро, находят новых слушателей.
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