Нижегородский театр «Вера» представит премьеру «Пламя Данко» 

Именно эта постановка откроет новый сезон в отремонтированном здании театра на Мещерском бульваре. Автор инсценировки и режиссер Елена Лопухинская задумала ее как пластический спектакль, наполненный романтическими эмоциями. В сюжете появятся и новые персонажи. Музыку к спектаклю написал нижегородский композитор Марк Булошников, костюмы и декорации создал художник Андрей Михайлов. «Мы надеемся, что спектакль будет интересен молодежной аудитории, будет вызывать споры и обсуждения, обращать внимание молодых зрителей на раннее творчество Максима Горького», — подчеркнули в театре. Приобрести билеты на спектакль можно будет уже с 15 августа.