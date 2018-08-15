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Нижегородский театр «Вера» представит премьеру «Пламя Данко»
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Нижегородский театр «Вера» представит премьеру «Пламя Данко» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Именно эта постановка откроет новый сезон в отремонтированном здании театра на Мещерском бульваре. Автор инсценировки и режиссер Елена Лопухинская задумала ее как пластический спектакль, наполненный романтическими эмоциями. В сюжете появятся и новые персонажи. Музыку к спектаклю написал нижегородский композитор Марк Булошников, костюмы и декорации создал художник Андрей Михайлов. «Мы надеемся, что спектакль будет интересен молодежной аудитории, будет вызывать споры и обсуждения, обращать внимание молодых зрителей на раннее творчество Максима Горького», — подчеркнули в театре. Приобрести билеты на спектакль можно будет уже с 15 августа.
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