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«Не прошли цензуру»: песни Монеточки, Киркорова и Бузовой запретили в детском лагере
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«Не прошли цензуру»: песни Монеточки, Киркорова и Бузовой запретили в детском лагере 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
14 августа в соцсетях появилось объявление из детского спортивного лагеря «Олимпиец» в Новгородской области. В документе сказано, какие песни и исполнители под запретом на местной дискотеке. В черный список вошли: Тимати, Face, Монеточка, Скриптонит, Pharaon, Элджей, Филипп Киркоров и Ольга Бузова.
Также цензуру не прошли слова: «рэп», «бери», «грязный», «давай», «фонарь», «дуть», «играть», «пьяный», «умалишенный».
Администрация лагеря считает, что тексты песен этих музыкантов нарушают федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Кроме того, их песни слишком медленные для быстрых танцев».
То, что документ настоящий, «Фонтанке» подтвердила начальник лагеря Лариса Судиловская. Она рассказала, что песни не прошли цензуру из-за непристойных выражений и подтекста.
«Дети же не просто танцуют под музыку, они ещё и поют, когда танцуют. То есть они весь этот текст проговаривают. Они же понимают, о чём там говорится, они же совершенно не глупые», — рассказала Судиловская.
По ее словам, Филипп Киркоров пополнил компанию рэперов из-за песни «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова.
Список намерены увеличивать по мере появление подобных песен.
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