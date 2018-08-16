В культурном центре на улице Правды стартует новый сезон

В Китайском культурном центре на улице Правды в четверг, 23 августа, прочтут лекцию «Шелковый путь длиною в мелодию». Мероприятия станет первым после летних каникул.

— Перед слушателями выступит декан факультета китайской музыки Китайской консерватории, профессор по классу эрху, руководитель аспирантуры Чжан Цзюньлянь, — рассказала пресс-секретарь центра Ольга Рудакова

Начало в 18.30. Гостей ждут по адресу: улица Правды, дом 1, строение 1. Вход на лекцию бесплатный. Предварительная запись — по электронной почте moskvaccc@gmail.com (необходимо указать ФИО всех регистрируемых участников). (ео)