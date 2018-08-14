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В сети появился документальный фильм про Мияги и Эндшпиля
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В сети появился документальный фильм про Мияги и Эндшпиля 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Документальный фильм об осетинских музыкантах Мияги и Эндшпиле появился на Youtube.
Фильм Айсултана Сеитова «Харизма» вышел на официальном канале рэп-дуэта из Владикавказа. За несколько часов его посмотрели более 160 тысяч раз. В киноленте используются популярные композиции Мияги и Эндшпиля.
«У нас получилось! Слово за вами, друзья. Постарайтесь полностью погрузиться в атмосферу, которую мы постарались вам передать», — написал Сослан Бурнацев, известный под псевдонимом Эндшпиль, в своём блоге Instagram.
Ранее музыканты сообщили о выходе нового альбома Hajime 3. Этому предшествовало долгое «радиомолчание» группы, в течение которого поклонники пересматривали старые клипы и ждали новых хитов.
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