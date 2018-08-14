В сети появился документальный фильм про Мияги и Эндшпиля

Документальный фильм об осетинских музыкантах Мияги и Эндшпиле появился на Youtube.

Фильм Айсултана Сеитова «Харизма» вышел на официальном канале рэп-дуэта из Владикавказа. За несколько часов его посмотрели более 160 тысяч раз. В киноленте используются популярные композиции Мияги и Эндшпиля.

«У нас получилось! Слово за вами, друзья. Постарайтесь полностью погрузиться в атмосферу, которую мы постарались вам передать», — написал Сослан Бурнацев, известный под псевдонимом Эндшпиль, в своём блоге Instagram.

Ранее музыканты сообщили о выходе нового альбома Hajime 3. Этому предшествовало долгое «радиомолчание» группы, в течение которого поклонники пересматривали старые клипы и ждали новых хитов.