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Земфира: «Буду писать альбом»
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Земфира: «Буду писать альбом» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @zemfiralive
Земфира серьезно настроена записать новый альбом, но точных сроков его выпуска не называет.
Об этом певица сообщила подписчикам на своей странице в facebook.
" «Главное разочарование» Звуки ру © Не удивляйтесь, что я вынесла это в заголовок. У меня со звуками сто лет не очень, а точнее с их командиршей Соколовой)) некрасивой взрослой закомплексованной женщиной. По существу — это было странное, но в то же время отличное лето. Много пищи для размышлений, много эмоций. Поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю) Буду писать альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю. Спасибо за это лето)", — пишет Земфира.
Земфира Талгатовна уже далеко не первый год завоевывает сердца слушателей и появляется на первых строчках музыкальных чартов. Будем надеяться, что ее будущий альбом произведет не меньший фурор, чем предыдущие хиты.
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