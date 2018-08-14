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«Би-2» выпустили фильм о собственном рок-фестивале
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«Би-2» выпустили фильм о собственном рок-фестивале 

Рамблер 2 часа назад
Участники рок-группы представили 30-минутный фильм о первом собственном музыкальном фестивале, который прошел в белорусском городе Бобруйске. Музыканты назвали ленту "Би-2 FEST. Made in Бобруйск".
Фильм показывает подробности семичасового масштабного фестиваля на открытом воздухе, который прошел 6 июля. На нем выступили белорусская группа "Солнечная сторона", российский коллектив "Сети", а также группы Brainstorm из Латвии, Midnight Faces из США и сами "Би-2" со своим шоу "Горизонт событий". Такого количества гостей Бобруйск еще не встречал — послушать любимых исполнителей пришли более 120 тысяч человек. Фестиваль мог посетить любой желающий бесплатно.
Бобруйск был выбран не случайно — группа "Би-2" была основана в этом городе в 1988 году.
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