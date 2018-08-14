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В Apple Music появился Deutsche Grammophon. Пропустить это нельзя
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В Apple Music появился Deutsche Grammophon. Пропустить это нельзя 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Пропустить это нельзяБуду честен, если меня спросят — какую музыку ты предпочитаешь, я вряд ли назову в числе любимых классическую. Нет, конечно, в списке будет «классика» вроде Pink Floyd и Queen, ну вы понимаете.
Сегодня речь пойдёт именно о великих произведениях прошлого. Не так давно в Apple Music появился куратор Deutsche Grammophon, и на него стоит обратить внимание.
Здесь собрано просто невероятное количество музыки, которую любой человек должен послушать хотя бы раз в жизни.
Deutsche Grammophon, что ты такое?
«Deutsche Grammophon» — это немецкий лейбл звукозаписи классической музыки, основанный в 1898 году Эмилем Берлинером. Именно он за 11 лет до этого изобрёл и запатентовал первый в мире граммофон и пластинку.
Также Берлинер вместе со своим братом Джозефом основал компанию «Deutsche Grammophon Gesellschaft», куда они привлекли множество музыкальных знаменитостей того времени. Например, были подписаны контракты с такими звёздами, как Энрико Карузо, Федор Шаляпин и ведущим оперным сопрано Нелли Мельба.
Стоит ли говорить в студиях какой компании записывались бессмертные классические произведения?
«Deutsche Grammophon» долгое время оставалась пионером в области звукозаписи, стремилась к целенаправленному развитию звукозаписывающих технологий и поддерживала высокую планку, заданную ее основателем.
Так «Deutsche Grammophon» первая представила в 1981 году запись классической музыки на компакт-диске. Спустя какое-то время компания обогатила разработку 4D-звуковым способом записи, а также 24-bit Surround и Original-Image Bit-Processing технологиями.
Сегодня «Deutsche Grammophon» продолжает совершенствовать звуковые технологий и представлена компанией «Universal Music» более чем в 40 странах мира.
Вечная музыка, которую стоит послушать
Куратор «Deutsche Grammophon» щедр на разнообразные плейлисты. Здесь каждый сможет найти музыку по вкусу и настроению.
Например, 25 мелодичных треков великого польского композитора Фридерика Шопена, которые насыщены глубиной переживаний, почти 7 часовая подборка хитов легендарного Вольфганга Амадей Моцарта, 10 (!) часов классики оперы или мой личный фаворит — подборка разнообразнейших произведений Иоганнеса Брамса.
Стоит ли говорить, что здесь представлена музыка известных нам со школы (а может и раньше) знаменитых композиторов Вагнера, Рахманинова, Шостаковича, Шуберта, Чайковского и, конечно же, Бетховена.
Для ознакомления с классикой куратор также собрал плейлист из 35 произведений, который точно каждый читатель «где-то-когда-то-слышал».
«Венгерский танец №5», «Свадьба Фигаро», «Травиата», «Полонез»… Знаменитые на весь мир музыкальные хиты, которые приятно иногда переслушать. Бессмертная классика.
Также «Deutsche Grammophon» предлагает познакомиться с современными композиторами, музыку которых вы также могли слышать ранее. Например, романтичная грустной музыкой британца Макса Рихтера или Юпа Бевинга.
Ну, и особенно приятно будет увидеть российскому слушателю отдельный плейлист, посвящённый творчеству знаменитой российской оперной дивы Анны Нетребко.
В общем, категорически рекомендую. Даже те, кто не сильно разбираются в классической музыки смогут оценить и понять величие знаменитых произведений прошлого.
Послушать можно абсолютно бесплатно в Apple Music.
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