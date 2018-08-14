В Apple Music появился Deutsche Grammophon. Пропустить это нельзя

Пропустить это нельзяБуду честен, если меня спросят — какую музыку ты предпочитаешь, я вряд ли назову в числе любимых классическую. Нет, конечно, в списке будет «классика» вроде Pink Floyd и Queen, ну вы понимаете.

Сегодня речь пойдёт именно о великих произведениях прошлого. Не так давно в Apple Music появился куратор Deutsche Grammophon, и на него стоит обратить внимание.

Здесь собрано просто невероятное количество музыки, которую любой человек должен послушать хотя бы раз в жизни.

Deutsche Grammophon, что ты такое?

«Deutsche Grammophon» — это немецкий лейбл звукозаписи классической музыки, основанный в 1898 году Эмилем Берлинером. Именно он за 11 лет до этого изобрёл и запатентовал первый в мире граммофон и пластинку.

Также Берлинер вместе со своим братом Джозефом основал компанию «Deutsche Grammophon Gesellschaft», куда они привлекли множество музыкальных знаменитостей того времени. Например, были подписаны контракты с такими звёздами, как Энрико Карузо Федор Шаляпин и ведущим оперным сопрано Нелли Мельба.

Стоит ли говорить в студиях какой компании записывались бессмертные классические произведения?

«Deutsche Grammophon» долгое время оставалась пионером в области звукозаписи, стремилась к целенаправленному развитию звукозаписывающих технологий и поддерживала высокую планку, заданную ее основателем.

Так «Deutsche Grammophon» первая представила в 1981 году запись классической музыки на компакт-диске. Спустя какое-то время компания обогатила разработку 4D-звуковым способом записи, а также 24-bit Surround и Original-Image Bit-Processing технологиями.

Сегодня «Deutsche Grammophon» продолжает совершенствовать звуковые технологий и представлена компанией «Universal Music» более чем в 40 странах мира.

Вечная музыка, которую стоит послушать

Куратор «Deutsche Grammophon» щедр на разнообразные плейлисты. Здесь каждый сможет найти музыку по вкусу и настроению.

Например, 25 мелодичных треков великого польского композитора Фридерика Шопена, которые насыщены глубиной переживаний, почти 7 часовая подборка хитов легендарного Вольфганга Амадей Моцарта, 10 (!) часов классики оперы или мой личный фаворит — подборка разнообразнейших произведений Иоганнеса Брамса.

Стоит ли говорить, что здесь представлена музыка известных нам со школы (а может и раньше) знаменитых композиторов Вагнера, Рахманинова, Шостаковича, Шуберта, Чайковского и, конечно же, Бетховена.

Для ознакомления с классикой куратор также собрал плейлист из 35 произведений, который точно каждый читатель «где-то-когда-то-слышал».

«Венгерский танец №5», «Свадьба Фигаро», «Травиата», «Полонез»… Знаменитые на весь мир музыкальные хиты, которые приятно иногда переслушать. Бессмертная классика.

Также «Deutsche Grammophon» предлагает познакомиться с современными композиторами, музыку которых вы также могли слышать ранее. Например, романтичная грустной музыкой британца Макса Рихтера или Юпа Бевинга.

Ну, и особенно приятно будет увидеть российскому слушателю отдельный плейлист, посвящённый творчеству знаменитой российской оперной дивы Анны Нетребко

В общем, категорически рекомендую. Даже те, кто не сильно разбираются в классической музыки смогут оценить и понять величие знаменитых произведений прошлого.

Послушать можно абсолютно бесплатно в Apple Music.