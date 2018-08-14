Кассету с первым демо Земфиры выставили на продажу

На сайте Avito появилось объявление о продаже оригинальной кассеты с первым демо-альбомом певицы Земфиры. Продавец оценил ее в 3,5 миллиона рублей.

По словам выставившего лот Виталия из Коптево, это «та самая, счастливая демо-кассета, которая привела Земфиру к продюсеру Леониду Бурлакову в 1998-м году с записью неопубликованных версий трех самых первых ее песен». Продавец утверждает, что получил ее из рук самой Земфиры, подписавшей кассету.

Виталий пояснил в объявлении, почему решил продать кассету: «Нужны деньги для очень интересной театральной постановки». Он заранее отказался от возможного торга.