Леннон и Маккартни вместе: сыновья музыкантов сделали селфи, и они очень похожи на отцов

Шон Оно Леннон и Джеймс Маккартни, сыновья легендарных участников The Beatles, сделали совместное селфи и выложили в Instagram. Комментаторы фотографии, которую Шон подписал «Ку-ку» («Peekaboo»), не могли не отметить поразительное сходство с легендарными музыкантами.

42-летний Шон Оно Леннон — единственный сын Йоко Оно и Джона Леннона, который был убит в 1980 году. Джеймсу 40 лет, и он четвертый ребенок сэра Пола Маккартни и его покойной жены Линды.

A post shared by Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon) on Aug 13, 2018 at 7:52am PDT У Шона есть также сводный брат Джулиан, первый сын Джона Леннона от его жены Синтии.

Шон пошел по стопам своего знаменитого отца и стал музыкантом и продюсером. Джона Леннона убили, когда Шону было всего пять лет.

У Джеймса Маккартни три родные сестры — Хизер, Мэри и Стелла Маккартни.

Сам Джеймс тоже далеко не ушел от музыки — он стал музыкантом-мультиинструменталистом и автором песен, принимал участие в записи нескольких сольных альбомов своих родителей.

В марте 2018 года Пол Маккартни принял участие в протесте против вооруженного насилия на улицах Нью-Йорка. Певец хотел напомнить о своем печальном опыте: «Как вы знаете, один из моих лучших друзей был застрелен не так далеко отсюда. Для меня это важно».