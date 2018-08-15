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Леннон и Маккартни вместе: сыновья музыкантов сделали селфи, и они очень похожи на отцов
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Леннон и Маккартни вместе: сыновья музыкантов сделали селфи, и они очень похожи на отцов 

BigPikcha.ru 1 час назад
Фото: BigPikcha.ru
Шон Оно Леннон и Джеймс Маккартни, сыновья легендарных участников The Beatles, сделали совместное селфи и выложили в Instagram. Комментаторы фотографии, которую Шон подписал «Ку-ку» («Peekaboo»), не могли не отметить поразительное сходство с легендарными музыкантами.
42-летний Шон Оно Леннон — единственный сын Йоко Оно и Джона Леннона, который был убит в 1980 году. Джеймсу 40 лет, и он четвертый ребенок сэра Пола Маккартни и его покойной жены Линды.
A post shared by Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon) on  Aug 13, 2018 at 7:52am PDT  У Шона есть также сводный брат Джулиан, первый сын Джона Леннона от его жены Синтии.
Шон пошел по стопам своего знаменитого отца и стал музыкантом и продюсером. Джона Леннона убили, когда Шону было всего пять лет.
У Джеймса Маккартни три родные сестры — Хизер, Мэри и Стелла Маккартни.
Сам Джеймс тоже далеко не ушел от музыки — он стал музыкантом-мультиинструменталистом и автором песен, принимал участие в записи нескольких сольных альбомов своих родителей.
В марте 2018 года Пол Маккартни принял участие в протесте против вооруженного насилия на улицах Нью-Йорка. Певец хотел напомнить о своем печальном опыте: «Как вы знаете, один из моих лучших друзей был застрелен не так далеко отсюда. Для меня это важно».
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