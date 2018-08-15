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«Мы видели, как уезжает последний…» таксист? Тест по творчеству Виктора Цоя
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«Мы видели, как уезжает последний…» таксист? Тест по творчеству Виктора Цоя 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
15 августа — день памяти Виктора Цоя. В этот день в 1990 году музыкант, ставший кумиром миллионов и живой легендой, разбился в ДТП. Лидеру группы «Кино» было всего 28 лет, а он уже успел написать больше сотни песен, многие из которых стали классикой советского рока, и снялся в нескольких фильмах.
Сейчас памятники музыканту стоят в разных городах, стена Цоя в Москве давно превратилась в подобие алтаря для его поклонников, его именем названы несколько улиц, скверы и даже астероид. В Екатеринбурге тоже есть место для тех, кто любит «Кино», — пешеходный переход на Плотинке (однажды он даже попал в клип The Prodigy).
Но если про самого Цоя и группу «Кино» слышали все, то тексты их песен знает далеко не каждый. Проверьте, как хорошо вы помните творчество Виктора Цоя. Пройдите небольшой тест, в котором нужно продолжить строчки из его песен. Правильный ответ только один.
Кстати, этой весной коммунальщики начали закрашивать рисунки в переходе Цоя в Екатеринбурге. Жители города подумали, что граффити окончательно смоют, но позже в мэрии пояснили, что стирают только нелегальные рисунки, а портреты музыканта не трогают. Пока они по-прежнему на месте.
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