The Hatters объявляют конкурс караоке

Победители этого конкурса примут участие в записи нового альбома «Шляпников».

Группа The Hatters подготовила для своих слушателей конкурс. Юрий Музыченко заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Все подробности о новой затее «Шляпников» читайте только на НСН.

«Мы же только что выпустили большой альбом. Нельзя сказать, что он новый: здесь собраны все наши песни, 25 треков. И вот мы выпустили их все без слов, то есть, получилось эдакое караоке. А сейчас у нас появилась вот какая идея: мы хотим запустить конкурс (если хотите — челлендж) в интернете, в рамках которого люди будут петь наши песни. Это могут быть небольшие клипы, или просто лайф-видео. Мы выберем автора самого лучшего видео, независимо от того, где он живет, мы оплатим ему билет до Санкт-Петербурга, чтобы он вместе с нами принял участие в записи альбома, используя свои вокальные данные. Мне кажется, это будет здорово!», — подчеркнул музыкант.

О начале конкурса музыканты пообещали сообщить в своих соцсетях. Сейчас команда готовится к масштабному туру, а уже осенью группа порадует поклонников новым синглом.