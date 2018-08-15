Виды Мержаново и Гуково: донской рэпер Рем Дигга выпустил новый клип

Рем Дигга снимал клип в родном городе

Рэп-исполнитель из Гуково Роман Воронин, известный как Рем Дигга, обнародовал клип на песню «Когда-нибудь». Ролик он разместил в своих группах во «Вконтакте», а также на личной странице в Instagram. — Первый и наверно единственный сингл из альбома! — написал Воронин.

Видео: Рем Дигга/ youtube.com Съемки проходили в хуторе Мержаново. На кадрах легко узнать местный маяк и знаменитую мержановскую лодку. Также съемочная группа работала в городе Гуково. Там снимали сцены в заброшенном парке и на вещевом рынке. В начале августа рэпер Баста опубликовал клип на песню «Прощай, любимый город». На кадрах легко узнаются виды Ростова: центр города, Ворошиловский мост с высоты птичьего полета, летний театр в парке имени Горького, железнодорожный вокзал.