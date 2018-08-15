В Казани на фестивале еврейской музыки выступит Жасмин

Певица Жасмин приедет в Казань, сообщают организаторы мероприятия.

VII Международный фестиваль еврейской музыки откроется 14 сентября на ул. Петербургской. Здесь с 15.00 до вечера можно будет услышать музыку абсолютно разных направлений: рок, джаз, романсы, популярную музыку на идиш и иврите. На сцене выступят группы «Nefesh» и «Ahava», хор «Мизмор», ансамбль «Grand Positive», дуэт Марии Якубович и Алексея Розова «Роза Якова».

Завершится фестиваль 16 сентября гала-концертом в КРК «Пирамида», где соберутся лучшие исполнители еврейской музыки разных жанров и направлений. Особое место в программе будет отведено еврейскому фольклору. В первом отделении концерта выступят приглашенные коллективы, а во втором — эстрадная певица Жасмин.