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В Казани на фестивале еврейской музыки выступит Жасмин
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В Казани на фестивале еврейской музыки выступит Жасмин 

АиФ Казань 18 минут назад
Фото: АиФ Казань
Певица Жасмин приедет в Казань, сообщают организаторы мероприятия.
VII Международный фестиваль еврейской музыки откроется 14 сентября на ул. Петербургской. Здесь с 15.00 до вечера можно будет услышать музыку абсолютно разных направлений: рок, джаз, романсы, популярную музыку на идиш и иврите. На сцене выступят группы «Nefesh» и «Ahava», хор «Мизмор», ансамбль «Grand Positive», дуэт Марии Якубович и Алексея Розова «Роза Якова».
Завершится фестиваль 16 сентября гала-концертом в КРК «Пирамида», где соберутся лучшие исполнители еврейской музыки разных жанров и направлений. Особое место в программе будет отведено еврейскому фольклору. В первом отделении концерта выступят приглашенные коллективы, а во втором — эстрадная певица Жасмин.
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