Волгоградцев приглашают на «зимний» концерт 

В Комсомольском саду Волгограда завершается цикл программ, посвященный временам года. В мае в парке звучали песни о весне, в июне — о лете, в июле — об осени. 18 августа состоится концерт на «зимнюю тему».
По данным пресс-службы муниципального учреждения «Отдых», на концерте выступят лауреаты и дипломанты престижных фестивалей — Алексей Куликов, Сергей Каратунов, Оксана Мельникова, Сергей Цыганков, дуэт «Трио», ансамбль «3+1», Елена и Сергей Коноваловы и другие. Волгоградцев приглашают послушать старые и новые песни местных бардов, стихи, пообщаться с авторами и исполнителями. Начало мероприятия в 18.00. Справки по телефону: +7 (902) 363-30-83.