Волгоградцев приглашают на «зимний» концерт

В Комсомольском саду Волгограда завершается цикл программ, посвященный временам года. В мае в парке звучали песни о весне, в июне — о лете, в июле — об осени. 18 августа состоится концерт на «зимнюю тему».