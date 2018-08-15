Автор музыки к мультфильму «Простоквашино» об Успенском: жаль, когда уходят талантливые люди

Советский и российский композитор, народный артист Российской Федерации, автор музыки к мультфильму «Трое из Простоквашино» Евгений Крылатов прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти российского писателя и сценариста Эдуарда Успенского «Талантливый был человек, замечательный детский писатель. Я с ним лично редко общался, давно, когда снимали «Простоквашино». Очень жалко, когда уходят талантливые люди», — отметил Крылов. Ранее стало известно, что на 81-м году ушёл из жизни детский писатель и сценарист Эдуард Успенский