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Авторы «Спокойной ночи, малыши!» посвятят Успенскому несколько спецвыпусков
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Авторы «Спокойной ночи, малыши!» посвятят Успенскому несколько спецвыпусков 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Авторы телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!» планируют сделать несколько специальных выпусков, посвященных детскому писателю Эдуарду Успенскому, в эфире телеканала «Карусель» их можно будет увидеть в сентябре, сообщила РИА Новости главный редактор телеканала Татьяна Цыварева.
Детский писатель и сценарист Эдуард Успенский скончался 14 августа на 81-м году жизни. Он был одним из создателей программы.
"Производители программы «Спокойной ночи, малыши!» планируют сделать несколько специальных выпусков, посвященных Эдуарду Успенскому. В эфире канала «Карусель» их можно будет увидеть в сентябре. В каждом из этих выпусков будут показаны самые любимые зрителями мультфильмы, созданные по произведениям Эдуарда Успенского", — сказала Цыварева.
Эдуард Успенский — один из самых известных современных детских писателей России, на чьих книгах выросло не одно поколение детей. Автор десятков произведений, в том числе «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по следу». По самым его известным рассказам были сняты мультфильмы.
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