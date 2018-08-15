Авторы «Спокойной ночи, малыши!» посвятят Успенскому несколько спецвыпусков

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости . Авторы телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!» планируют сделать несколько специальных выпусков, посвященных детскому писателю Эдуарду Успенскому, в эфире телеканала «Карусель» их можно будет увидеть в сентябре, сообщила РИА Новости главный редактор телеканала Татьяна Цыварева.

Детский писатель и сценарист Эдуард Успенский скончался 14 августа на 81-м году жизни. Он был одним из создателей программы.

"Производители программы «Спокойной ночи, малыши!» планируют сделать несколько специальных выпусков, посвященных Эдуарду Успенскому. В эфире канала «Карусель» их можно будет увидеть в сентябре. В каждом из этих выпусков будут показаны самые любимые зрителями мультфильмы, созданные по произведениям Эдуарда Успенского", — сказала Цыварева.

Эдуард Успенский — один из самых известных современных детских писателей России, на чьих книгах выросло не одно поколение детей. Автор десятков произведений, в том числе «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по следу». По самым его известным рассказам были сняты мультфильмы.