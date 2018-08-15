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Косино-ухтомцы смогут продемонстрировать свой певческий талант на конкурсе «Песня о Восточном округе»
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Косино-ухтомцы смогут продемонстрировать свой певческий талант на конкурсе «Песня о Восточном округе» 

Управа района Косино-Ухтомский 3 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
«Песня о Восточном округе» с таким названием пройдет конкурс, в котором смогут принять участие творческие жители ВАО. Продемонстрировать свое умение петь приглашают всех. Выступить могут как профессиональные, так и самодеятельные коллективы, а также поэты-песенники и композиторы.
До 22 августа необходимо подать заявку для участия в этом мероприятии. Это можно сделать на сайте ВАОДЕЙ.РУ.
26 августа на сцене Измайловского парка состоится отборочный этап конкурсантов. Финалистов определит жюри по результатам выставленных участникам оценок. В соцсетях до 9 сентября будет идти онлайн голосование за понравившихся исполнителей. Награждение победителей и призеров пройдет 14 сентября.
Отметим, что конкурсная песня о Восточном округе может быть в жанре молодежной субкультуры, а также авторской, эстрадной, фольклорной.
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