Косино-ухтомцы смогут продемонстрировать свой певческий талант на конкурсе «Песня о Восточном округе»

«Песня о Восточном округе» с таким названием пройдет конкурс, в котором смогут принять участие творческие жители ВАО. Продемонстрировать свое умение петь приглашают всех. Выступить могут как профессиональные, так и самодеятельные коллективы, а также поэты-песенники и композиторы.

До 22 августа необходимо подать заявку для участия в этом мероприятии. Это можно сделать на сайте ВАОДЕЙ.РУ.

26 августа на сцене Измайловского парка состоится отборочный этап конкурсантов. Финалистов определит жюри по результатам выставленных участникам оценок. В соцсетях до 9 сентября будет идти онлайн голосование за понравившихся исполнителей. Награждение победителей и призеров пройдет 14 сентября.

Отметим, что конкурсная песня о Восточном округе может быть в жанре молодежной субкультуры, а также авторской, эстрадной, фольклорной.