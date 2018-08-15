Александр Малинин снялся в вампирской драме

Впервые клип показали зрителям утром в эфире телеканала Шансон ТВ, после чего он был открыт для свободного просмотра в социальных сетях и в Youtube на аккаунтах продюсерского центра поэта Михаила Гуцериева (Gutserievmedia). Сама песня была специально перезаписанная для клипа. Сюжет музыкальной киноминиатюры основан на мистической и драматической истории любви молодого дворянина и красавицы-вампирши в декорациях 19-го века. Александр Малинин играет в нём роль отца лирического героя и главного борца с «нечистью».

«О любви иногда говорят…» — страстный рассказ о любви, которую можно спугнуть неосторожным словом, непониманием и неконтролируемой эмоциональностью. Видео-метафорой этого стал рассказ о любви, которая неподвластна человеческим законам, неподвластна даже самой природе человека. Любви, которую не могут остановить ни обстоятельства, ни близкие, ни осиновый кол… Любой человек, испытавший сложности в отношениях, возможно, увидит в этом произведении отблески своей личной истории. Александр Малинин, предваряя выход песни и клипа, сказал в интервью: «Мы сделали шедевр! Я благодарен Михаилу Гуцериеву за глубокие философские стихи, ставшие основой одного из самых эмоциональных романсов современности».

Песня на стихи Михаила Гуцериева «О любви иногда говорят…» впервые была исполнена Александром Малининым в 2013 году. После юбилейного концерта поэта в Кремле в 2018 году песня получила вторую жизнь — композитор и саундпродюсер Андрей Ктитарев создал новую аранжировку и вокальную партию, позже на эту композицию и был снят клип.