Ещё
Звезды мирового джаза дадут концерты в Эйлате на Красном море
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Звезды мирового джаза дадут концерты в Эйлате на Красном море 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. С 26 по 28 августа в Эйлате пройдет традиционный фестиваль «Джаз на Красном море», сообщает министерство туризма Израиля.
Профессиональные исполнители из 12 стран мира на протяжении трех дней будут дарить гостям незабываемую атмосферу праздника музыки. Художественный руководитель проекта, знаменитый саксофонист Эли Джибри, соберет на сцене таких звезд мирового джаза, как Уэйн Шортер, Тито Пуэнте, Рики Ли Джонс и многих других.
Первый «Джаз на Красном море» был организован в 1987 году и с тех пор по праву считается одним из наиболее выдающихся событий в мире джазовой музыки. С 2011 года проходит также зимняя версия фестиваля под руководством Дюби Ленца. Из года в год гости праздника могут наслаждаться живыми выступлениями израильских исполнителей наряду с признанными мэтрами из разных стран мира. Тщательно продуманная программа в сочетании с неповторимой атмосферой Эйлата являются идеальным воплощением философии фестиваля: свобода, музыка и любовь.
Последние новости
Горе-пушка: Украина создала нового "конкурента" российской артиллерии Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская Лайма Вайкуле: "Я даже не представляла, что люди такие звери"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная изюминка нового «Аватара»
Найдена вырезанная сцена с обнаженной Монро29
Крик души Верки Сердючки10
Что разрушило брак Волчек и Евстигнеева
Тайные смыслы советских мультиков45
Видео
04:31
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
Концерты
10:36
Самые ненавистные звезды Голливуда
Кино
04:50
Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить
Концерты
02:24
Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером
Кино
05:58
Как сурдопереводчики работают на концертах
Концерты
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
02:59
Эльдар Рязанов жестоко наказал Андрея Мягкова
Кино
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение