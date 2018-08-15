Около 8 тыс. человек стали зрителями «Драмфеста» на Ставрополье

Четвертый фестиваль барабанной музыки «Драмфест-2018» прошел в курортном городе Ессентуки (Ставропольский край). По результатам отборов участниками стали 36 музыкантов из разных регионов России. «Зрителями мероприятий фестиваля стали порядка 8 тысяч жителей и гостей города», — сообщили ТАСС организаторы.

Главным мероприятием «Драмфеста» было шоу барабанщиков на Театральной площади Ессентуков. Участники выступали сольно и в баттлах: два музыканта одновременно исполняли трек, проигравший покидал сцену, а победитель выходил в следующий тур.

Самыми юными участниками стали девятилетние Степан Кияшкин из Санкт-Петербурга и Матвей Гончаров из Иркутска. Оба барабанщика выбрали для своих выступлений песни группы Metallica, партнер фестиваля вручил юным участникам специальные призы.

Некоторым зрителям также достались подарки «Драмфеста» — выступавшие музыканты время от времени бросали в публику барабанные палочки. По подсчетам организаторов, таким образом новых хозяев обрели 80 палочек.

Победителем фестиваля «Драмфест-2018» стал Никита Карасев из Пятигорска. Он получил сертификат на поездку в Стамбул, где находится фабрика Istanbul Agop, производящая барабанные тарелки, а также комплект этих тарелок.

Надежда Колосова