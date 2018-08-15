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Московская областная филармония даст старт новому концертному сезону 5 сентября
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Московская областная филармония даст старт новому концертному сезону 5 сентября 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Новый концертный сезон Московской областной филармонии под руководством народного артиста России Максима Дунаевского стартует в региональном Доме правительства 5 сентября в 15:00, сообщили в Минкультуры Подмосковья.
Филармония представит зрителям успешно зарекомендовавшую себя в прошлом году модель концерта-презентации. Зрителей ожидает выступление ведущих артистов и коллективом, разные стили и жанры в программе «Всё лучшее в музыке: от классики до джаза!».
В программу войдут шедевры русских и зарубежных композиторов-классиков, джазовые пьесы, фолк-музыка, песни советских композиторов, рок-хиты и многое другое. Финал знаменитого Первого фортепианного концерта Чайковского исполнит один из самых востребованных современных пианистов, заслуженный артист России Александр Гиндин. Фрагменты кантаты Карла Орфа «Carmina Burana» прозвучат в исполнении коллектива с более чем полувековой историей — Государственного академического Московского областного хора имени А. Д. Кожевникова п/р Николая Азарова.
Оперные певцы Алина Яровая (сопрано), Максим Сажин (тенор), Павел Баранский (баритон) подарят зрителям арии и дуэты из опер и оперетт, популярные неаполитанские песни. Виртуозный «Чардаш» Монти исполнит один из лучших кларнетистов нового поколения Артур Назиуллин, «Рапсодию в стиле блюз» Гершвина — пианист Олег Калагуров, игру которого отличает экспрессивность, техническое мастерство и разнообразие фортепианной палитры.
Источник фото: Министерство культуры МО  Сочетание голосов, гармония, стиль — в вокальных номерах группы «Акапелла Экспресс». Безудержная энергетика, современное звучание — в выступлении Айдара Гайнуллина (баян) и ансамбля солистов «Эйфория». Джазовая стихия, вдохновенные импровизации — в композиции, которую исполнит творческий альянс блистательных солистов, заслуженных артистов России Андрея и Михаила Ивановых (контрабас, фортепиано), Полины Орбах (вокал), Дениса Швытова (саксофон) и Дмитрия Власенко (ударные).
Один из главных сюрпризов — первый номер концерта. Программу откроет специально подготовленная этническая музыкально-хореографическая композиция — пролог к фолк-мистерии «Музыка Земли», композитор и дирижёр — Денис Забавский. В её исполнении примет участие яркий состав артистов: солисты Ольга Алексеева (гусли) и Елизавета Антонова (народный вокал), Ансамбль народной музыки «Златоцвет», Ансамбль баянистов «Русский тембр» п/р заслуженного артиста России Вячеслава Кузьминского, Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко» п/р Дарьи Волынской, Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» п/р Олега Тарасова (соло на жалейках — Юлия Сыскова и Максим Жбанков), а также оркестр «Инструментальная капелла» п/у заслуженного артиста России Виктора Луценко — симфонический коллектив, который будет на сцене на протяжении всего музыкального вечера.
Финальным аккордом программы станет «ода жизни и любви», так назвал эту композицию один из её исполнителей, — «Аллилуйя» Леонарда Коэна. Солистка — финалистка шоу «Голос» (Первый канал), резидент программы «Романтика романса» на т/к «Культура» Ангелина Сергеева (вокал). Певица является постоянной приглашённой солисткой Московской областной филармонии: этой весной состоялась премьера совместной программы «Я тебя люблю», в которую вошли мировые хиты о любви.
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