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Context. Diana Vishneva в Перми
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Context. Diana Vishneva в Перми 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
7 сентября в Пермском театре оперы и балета пройдет вечер современной хореографии Context Lab, представленный в рамках фестиваля Context. Diana Vishneva.
Гости вечера смогут посмотреть работы ведущих российских постановщиков-победителей конкурса хореографии Context Lab и пермскую премьеру балета Гойо Монтеро «Asunder» на музыку Вагнера (в аранжировке Ури Кейна), Шопена (в адаптации Оуэна Бэлтона) и оригинальную музыку Бэлтона.
Международный фестиваль современного танца Context. Diana Vishneva пройдет с 15 октября по 6 ноября. Традиционно на фестивале можно будет увидеть выступления главных танцевальных компаний мира, работы ведущих российских постановщиков, посетить большие творческие встречи с хореографами и танцовщиками и мастер-классы для профессионалов и любителей, а также посмотреть кинопрограмму с лучшими документальными фильмами про мир танца.
В течение года команда Context. Diana Vishneva путешествует по миру в поисках самых впечатляющих и актуальных танцевальных компаний на сегодняшний день, чтобы представить их работы зрителям Москвы и Санкт-Петербурга.
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