Вакарчук намекнул на участие в выборах новой песней

На видеозаписи на YouTube. На протяжении всей композиции идет заставка, намекающая на будущие президентские выборы, в которых, не исключено, может принять участие лидер группы Святослав Вакарчук

Текст песни описывает ситуацию в стране. На заставке к синглу изображен избирательный бюллетень, на котором предлагается сделать выбор между "!" и "?".

"Мы — группа «Океан Эльзы» — презентуем новый сингл «Скільки нас», который стал третьим за этот год без концертов. Обычно дальше рассказывают, о чем именно новая песня, что же хотели этим сказать, и что должен услышать слушатель. Мы так делать не будем", — говорится в подписи к песни.

Группа не дает концертов в течение года. Песня «Скільки нас» — третья из презентованных за это время.

Вакарчук так и не заявил о том, будет ли он принимать участие в выборах, однако он фигурирует в опросах общественного мнения. Вакарчук ранее заявлял, что украинские политики, узурпировавшие власть, виноваты в том, что он появился в рейтингах.