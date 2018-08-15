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Вакарчук намекнул на участие в выборах новой песней
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Вакарчук намекнул на участие в выборах новой песней 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
На видеозаписи на YouTube. На протяжении всей композиции идет заставка, намекающая на будущие президентские выборы, в которых, не исключено, может принять участие лидер группы Святослав Вакарчук.
Текст песни описывает ситуацию в стране. На заставке к синглу изображен избирательный бюллетень, на котором предлагается сделать выбор между "!" и "?".
"Мы — группа «Океан Эльзы» — презентуем новый сингл «Скільки нас», который стал третьим за этот год без концертов. Обычно дальше рассказывают, о чем именно новая песня, что же хотели этим сказать, и что должен услышать слушатель. Мы так делать не будем", — говорится в подписи к песни.
Группа не дает концертов в течение года. Песня «Скільки нас» — третья из презентованных за это время.
Вакарчук так и не заявил о том, будет ли он принимать участие в выборах, однако он фигурирует в опросах общественного мнения. Вакарчук ранее заявлял, что украинские политики, узурпировавшие власть, виноваты в том, что он появился в рейтингах.
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