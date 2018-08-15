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Зара, Алсу и Горан Брегович выступят на музыкальном фестивале в Коломенском
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Зара, Алсу и Горан Брегович выступят на музыкальном фестивале в Коломенском 

ТАСС 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Певицы Зара и Алсу, Кубанский казачий хор, сербский композитор и исполнитель Горан Брегович, ВИА «Белорусские песняры», представительница Армении на «Евровидении-2017» Арцвик Арутюнян, израильская исполнительница Иштар Алабина и другие известные музыканты выступят 1 сентября на Международном фестивале этнической музыки «Музыка наших сердец» в московском парке Коломенское. Об этом сообщили в среду в пресс-службе фестиваля.
"На нашей планете живут люди более 4,5 тыс. национальностей и существует более 5 тыс. языков и наречий. И только музыка может подобрать ключ к сердцу каждого, — сказала организатор фестиваля, заслуженная артистка России, артист во имя мира ЮНЕСКО Зара. — Я испытываю бесконечную гордость за то, что в Москве под эгидой ЮНЕСКО проходит уже второй международный этнический фестиваль «Музыка наших сердец». Это событие призвано обратить внимание на все многообразие национальной музыкальной культуры разных народов".
Выступление артистов будет сопровождать шоу, благодаря которому все гости смогут путешествовать по странам, знакомясь с традициями разных народов. По словам Зары, подобный культурный обмен позволяет привить «любовь к своей культуре, богатому наследию свой страны», а также воспитать «уважение к другим народам, независимо от расы и национальности».
"У меня двое сыновей, и я хочу, чтобы они жили в мире и не судили людей по национальной принадлежности и вере. И я, и вы знаете язык, на котором мы все можем разговаривать — это музыка. Она стирает барьеры между поколениями и государствами. Только вместе, даря любовь и поддержку друг другу, уважая традиции и культуру других народов, мы сможем изменить этот мир", — сказала певица.
Первый фестиваль «Музыка наших сердец» прошел в Коломенском в сентябре 2017 года и собрал исполнителей из России, Сербии, Израиля, Грузии, Узбекистана и других стран. На территории заповедника, где проводится фестиваль, находится Церковь Вознесения Господня, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сказали в пресс-службе.
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