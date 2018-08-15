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Помолодевшая Пугачева в Юрмале развлекается с Паулсом
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Помолодевшая Пугачева в Юрмале развлекается с Паулсом 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
«Старинные часы», «Делу — время», «Возвращение» — эти и многие другие «золотые» хиты Аллы Пугачевой написаны на музыку Раймонда Паулса. Певица и композитор сохранили дружбу на долгие времена. Поэтому, приехав в Юрмалу, Примадонна не могла не посетить Маэстро.
Певица пришла в гости к любимому композитору не одна, а с мужем Максимом Галкиным и сыном Гарии. 82-летний Паулс, конечно, принялся развлекать дорогих гостей музыкой — сел за рояль и начал играть. Мальчик, которому в сентябре исполнится 5 лет, завороженно смотрел, как руки Раймонда Вальдемаровича летают по клавишам, а потом не выдержал — начал пританцовывать, подошел к инструменту и сам попытался играть. А потом и вовсе уселся на стул перед роялем и стал пытаться что-то наиграть.
Эту встречу Пугачевой и Палса можно считать исторической. Сколько пройдено ими дорог! Правда, как писали ранее Dni.Ru, в начале сотрудничества с композитором Примадонна показала ему свой непростой характер. «Время, когда была песня „Маэстро“ и когда он работал с Аллой Пугачевой, остался таким заметным в его жизни, и он часто возвращался к этой теме, — рассказал композитор Игорь Крутой. — Говорил, ты помнишь, как мы снимали „Маэстро“. А помнишь, когда она рядом села. А знаешь, что она мне сказала: „Подвинь ж…“. Паулс, конечно, был ошарашен таким хамством. Но все простил, поскольку, как Крутой, знал Пугачеву и с другой стороны.
Пребывающая в Юрмале 69-летняя Примадонна выглядит роскошно — белые бриджи, черная блуза, аккуратная укладка. Визит на Рижское взморье она в этом году отложила — улаживала юридические и финансовые дела на Кипре. Зато теперь в полной мере сможет насладиться любимым с молодости Рижским взморьем. И вдоволь наобщатья с друзьями — Лаймой Вайкуле, Раймондом Паулсом, которые в Алле души не чают.
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