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Совершеннолетие «Радио Шансон»
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Совершеннолетие «Радио Шансон» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
15 августа Радио Шансон отмечает 18-й День рождения.
18 лет бывает раз в жизни, поэтому свое совершеннолетие «Радио Шансон» отметит масштабно. Слушателей ждет специальный праздничный эфир. С самого утра в гостях у «Радио Шансон» самые любимые артисты будут вспоминать, какими были они в свои 18, а также ответят на вопросы ведущих и слушателей.
15 августа в прямом эфире «Радио Шансон» Михаил Шуфутинский, Вика Цыганова, Игорь Саруханов, Евгений Григорьев, Ирина Круг, Лера Огонёк и многие другие!
В День рождения вы услышите новый слоган «Радио Шансон». А в рамках игры «Слово в слово» будет разыгран автомобиль!
Мы считаем, что это наш общий праздник, поэтому давайте отметим его вместе! 15 августа во всех приемниках страны, а также на сайте radioshanson.fm и в мобильном приложении!
Впервые «Радио Шансон» зазвучало в московском радиоэфире 15 августа 2000 года. За 18 лет существования «Радио Шансон» сумело объединить на одной волне сотни городов и миллионы слушателей. Именно здесь любимые артисты и душевные песни, музыка и стихи, понятные каждому.
Александр Иванов: «Тогда это была немного другая радиостанция. Сейчас это уже мейнстримоваярадиостанция, где есть авторская и бардовская песня. Но звучит и рок-музыка. И это отрадно! И баллады звучат, и, я бы даже сказал, хеви-шансон. Часто отшучиваюсь, когда спрашивают: а почему вы на „Шансоне“? Потому что „Шансон“ имеет раздел „хеви-шансон“. Иногда приглашают не только исполнителей авторской и бардовской песни, но и рок-музыкантов, за что „Радио Шансон“ отдельное спасибо!»
Михаил Шуфутинский: «Я, пользуясь случаем, хочу поздравить радиостанцию, поздравить всех, кто здесь работает с Днем рождения, пожелать высоких творческих показателей. А „Радио Шансон“ желаю процветать, потому что это самое главное радио, самое важное радио. С Днем рождения, „Радио Шансон“!
Александр Малинин: „Хочу поздравить с 18-летием радиостанцию, которая играет важную роль в музыкальной жизни нашей страны. Желаю „Радио Шансон“ и дальше развиваться, находить новых талантливых артистов. И радовать слушателей новыми песнями!“
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