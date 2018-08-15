Совершеннолетие «Радио Шансон»

15 августа Радио Шансон отмечает 18-й День рождения.

18 лет бывает раз в жизни, поэтому свое совершеннолетие «Радио Шансон» отметит масштабно. Слушателей ждет специальный праздничный эфир. С самого утра в гостях у «Радио Шансон» самые любимые артисты будут вспоминать, какими были они в свои 18, а также ответят на вопросы ведущих и слушателей.

В День рождения вы услышите новый слоган «Радио Шансон». А в рамках игры «Слово в слово» будет разыгран автомобиль!

Мы считаем, что это наш общий праздник, поэтому давайте отметим его вместе! 15 августа во всех приемниках страны, а также на сайте radioshanson.fm и в мобильном приложении!

Впервые «Радио Шансон» зазвучало в московском радиоэфире 15 августа 2000 года. За 18 лет существования «Радио Шансон» сумело объединить на одной волне сотни городов и миллионы слушателей. Именно здесь любимые артисты и душевные песни, музыка и стихи, понятные каждому.

Александр Иванов : «Тогда это была немного другая радиостанция. Сейчас это уже мейнстримоваярадиостанция, где есть авторская и бардовская песня. Но звучит и рок-музыка. И это отрадно! И баллады звучат, и, я бы даже сказал, хеви-шансон. Часто отшучиваюсь, когда спрашивают: а почему вы на „Шансоне“? Потому что „Шансон“ имеет раздел „хеви-шансон“. Иногда приглашают не только исполнителей авторской и бардовской песни, но и рок-музыкантов, за что „Радио Шансон“ отдельное спасибо!»

Михаил Шуфутинский: «Я, пользуясь случаем, хочу поздравить радиостанцию, поздравить всех, кто здесь работает с Днем рождения, пожелать высоких творческих показателей. А „Радио Шансон“ желаю процветать, потому что это самое главное радио, самое важное радио. С Днем рождения, „Радио Шансон“!