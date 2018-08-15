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Летняя коллаборация: Lay’s® в новом клипе группы «Хлеб»
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Летняя коллаборация: Lay’s® в новом клипе группы «Хлеб» 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Лето — это классное настроение, море веселья, шумные вечеринки под открытым небом, жаркие музыкальные хиты и лишь одно правило — никаких правил! Какую песню мы будем называть гимном этого лета? Многим уже полюбился трек с веселым названием «Шашлындос» от группы «Хлеб». А теперь музыканты выпускают не менее яркий клип на эту песню в коллаборации с Lay’s®.
В этом видео есть все — солнце, стильные девушки и юноши, зажигательные танцы и не сходящие с лиц улыбки! Действие клипа происходит жарким днем: участники группы «Хлеб» с друзьями мчатся в открытом пикапе на шашлыки. Приезжая на место, всей компанией они жарят мясо, едят чипсы Lay`s®, хрустят, поют и танцуют. Смотрите клип, запоминайте слова и — организуйте столь же яркий летний уикенд, который будет вспоминаться еще долго после окончания лета. И помните, для создания веселой атмосферы, важно выбрать не только правильную музыку, но и правильную закуску — среди большого разнообразия вкусов Lay’s® каждый найдет свой любимый вкус.
Коллаборация Lay’s® & «Хлеб» направлена на поддержку долгожданных новых вкусов линейки MAXX «Грибы в сливочном соусе» и Strong «Чеснок» — и в клипе мы можем увидеть одну из них. Strong с чесноком, насыщенно и остро, и главное — идеально для любых летних вечеринок, шашлыка, пикников.
В успехе новинки от группы «Хлеб» сомневаться не приходится. Билеты на концерты этого коллектива раскупаются за считанные дни, слова из песен знают наизусть. Каждое видео музыкантов становится популярным сразу после появления в сети — например, клип на песню «Эба» собрал в YouTube более 16 миллионов просмотров. Эти ребята точно знают, чего хотят их поклонники и действуют безошибочно.
Бренд чипсов уже имеет успешный опыт сотрудничества с музыкантами, и коллаборация группы «Хлеб» с Lay’s® обещает создать не меньший хайп вокруг выхода новой песни в самый разгар лета. Остается еще месяц — время мчаться с друзьями на шумные вечеринки с шашлыком и летней музыкой, чтобы надолго запомнить радостные дни!
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