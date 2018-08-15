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«Истории о Бахе» предлагает послушать сегодня музей-усадьба «Кусково»
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«Истории о Бахе» предлагает послушать сегодня музей-усадьба «Кусково» 

Управа района Новогиреево 4 часа назад
Необычный концерт в рамках летнего музыкального фестиваля «Органные вечера в Кусково» состоится 15 августа в 19.00.
Этим летом в музее-усадьбе Кусково уже в девятый раз проходит Летний музыкальный фестиваль «Органные вечера в Кусково» проходит уже в девятый раз. Фестиваль давно завоевал популярность у москвичей и, в частности, любим и посещаем жителями нашего района. На сегодняшнем концерте музыка разделит зрительское внимание со словом: известный артист Валерий Баринов расскажет о личности и судьбе Иоганна Себастьяна Баха. Рассказ построен на основе сохранившихся документов и писем, и из документальных источников встает образ сильного и незаурядного человека. Концерт пройдет в формате литературно-музыкальной композиции — рассказ о жизни И. С. Баха будет перемежаться с его музыкой, которую исполнит замечательная органистка, основатель фестиваля Елена Привалова-Эпштейн.
Фото — музей усадьба «Кусково».
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